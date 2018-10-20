По словам собеседника Reuters, власти Саудовской Аравии не давали приказа убивать или похищать Джамаля Хашкаджи.

Местонахождение тела журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, неизвестно.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомый с ходом расследования источник. По информации агентства, тело репортера передали «местному сотруднику», одним из последних, кто его видел, был водитель консульства.

По словам собеседника Reuters, власти Саудовской Аравии не давали приказа убивать или похищать Джамаля Хашкаджи, а указания относительно него были неверно интерпретированы. Источник агентства уточнил, что в королевстве действует приказ, согласно которому критики режима должны быть возвращены в Саудовскую Аравию, но «в курсе этой конкретной операции» наследный принц Мухаммед бен Сальман не был.

Как сообщал УНИАН, оппозиционный журналист, обозреватель The Washington Post, исчез 2 октября. Турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Ранее сегодня, 20 октября, власти Саудовской Аравии признали, что репортер погиб в результате конфликта с сотрудниками консульства. По делу арестовали 18 человек, своих постов лишились советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани и замглавы службы общей разведки королевства Ахмед Асири.