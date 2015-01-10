В Москве задержали активистов с плакатом в память об убитых в Париже журналистах

В ходе традиционных субботних оппозиционных пикетов на Манежной площади полиция задержала Владимира Ионова и Марка Гальперина, сообщил ОВД-Инфо очевидец.

Ионов был задержан во время проведения пикета в тот момент, когда к нему подошел второй человек, который также был задержан - по словам очевидцев, это была провокация. Гальперин был задержан чуть позже.

Ионов и Гальперин были доставлены в ОВД Якиманка, третий задержанный был по дороге в ОВД отпущен из автобуса.

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Как сообщил ОВД-Инфо Гальперин, в протоколах обоим написали, что их задержали с плакатами Je suis Charlie. С таким плакатом действительно стоял Владимир Ионов во время задержания.