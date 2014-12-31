В Москве задержали более 200 демонстрантов, в том числе Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный нарушил домашний арест и попытался добраться до Манежной площади в Москве, где проходил народный сход в его поддержку, сообщает DW.DE. Однако, у отеля The Ritz-Carlton его задержала полиция.

Читайте такжеТри часа свободы в Москве закончились, ОМОН затолкал митинг в метро

"До Манежки я не дошел. Но это не значит, что вы не сможете этого сделать. Я призываю всех не идти самим. Всех не арестуешь", - написал оппозиционер на своей странице в "Твиттере". Через некоторое время он написал, что его привезли домой, под дверью дежурят 5 бойцов.

По сообщениям российских СМИ, на Манежной площади и Тверской улице собрались несколько тысяч человек. Полиция начала задерживать протестующих, ОМОН вытеснил митингующих с Манежной площади. Как сообщает независимый правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо", задержаны по меньшей мере 245 человек. О более чем 240 задержанных сообщает информагентство dpa. По данным полиции, задержаны около 100 участников протеста. Телеканал "Дождь" передавал о столкновениях между активистами и "казаками", которые называли себя "дружинниками мэрии Москвы" и обещали "разобраться с митингом".

Акции в поддержку Алексея Навального прошли и в других городах России. По информации "Дождя", на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге собрались от одной до двух тысяч человек. В Екатеринбурге участие в народном сходе приняли 200-300 человек.