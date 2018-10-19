США решили закрыть консульство для палестинцев в Иерусалиме

В американском посольстве будет создан Департамент по делам палестинцев, который будет размещаться в здании посольства США в Иерусалиме.

Консульство США в Иерусалиме, которое отвечает за связи с палестинцами, закроют, а его функции будут переданы департаменту в составе посольства США в Израиле, перенесенного из Тель-Авива.

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента США, сообщает "Европейская правда".

"После открытия Посольства США в Израиле в Иерусалиме 14 мая мы планируем достичь значительной эффективности и повысить эффективность нашей деятельности путем объединения посольства США в Иерусалиме и Генерального консульства США в Иерусалиме в единую дипломатическую миссию", - заявил госсекретарь Майк Помпео.

В американском посольстве будет создан Департамент по делам палестинцев, который будет размещаться в здании посольства США в Иерусалиме.

"Мы будем продолжать проводить полный спектр отчетности, информационно-просветительской деятельности и программ на Западном берегу и в секторе Газа, а также с палестинцами в Иерусалиме", - отметил Помпео.

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Он отметил, что закрытие консульства не свидетельствует об изменении политики США в отношении Иерусалима, Западного берега или сектора Газа.

"Как заявил президент в декабре прошлого года, Соединенные Штаты продолжают не принимать никакой позиции относительно окончательного статуса, в том числе границ. Особенности израильского суверенитета в Иерусалиме подлежат переговорам об окончательном статусе между сторонами", - отметил Помпео.

Ранее США решили закрыть офис Организации освобождения Палестины в Вашингтоне, поскольку он не способствовал переговорам с Израилем. Вашингтон также решил прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) и отменил выделение Палестинским территориям помощи на сумму $ 200 млн.

В мая 2018 года США перенесли свое израильское посольство из Тель-Авива в Иерусалим несмотря на критику большинства стран.