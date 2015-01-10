Почти 200 машин столкнулись в Мичигане из-за сильного снегопада
19:19, 10 января 2015Мир
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Почти 200 машин столкнулись на шоссе в штате Мичиган. Причиной столь крупной аварии стал сильный снегопад.
Жертвой масштабного ДТП стал один человек \ УНИАН
По данным полиции, один человек погиб. Еще около 20 обратились в больницы с травмами различной степени тяжести, сообщает ТСН.ua. Согласно уточненным сведениям, которые полицейские распространили в субботу, всего на шоссе №94 в пятницу столкнулись 193 автомобиля, в том числе и грузовики.
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В настоящее время дорога остается перекрытой в обоих направлениях. Сейчас там остается более 50 поврежденных машин.
Напомним, что в США после 19 градусов тепла резко ударили морозы и засыпало снегом.
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