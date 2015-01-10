Почти 200 машин столкнулись в Мичигане из-за сильного снегопада

По данным полиции, один человек погиб. Еще около 20 обратились в больницы с травмами различной степени тяжести, сообщает ТСН.ua. Согласно уточненным сведениям, которые полицейские распространили в субботу, всего на шоссе №94 в пятницу столкнулись 193 автомобиля, в том числе и грузовики.

Читайте такжеВ США из-за сильной метели на трассе столкнулись 18 автомобилей

В настоящее время дорога остается перекрытой в обоих направлениях. Сейчас там остается более 50 поврежденных машин.

Напомним, что в США после 19 градусов тепла резко ударили морозы и засыпало снегом.