В РФ военный самолет во время учений упал в Азовское море

Летчики успели катапультироваться, но их пока не нашли.

В Краснодарском крае РФ потерпел крушение и упал в Азовское море учебный военный самолет Л-39. Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

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По данным российского оборонного ведомства, самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет, боекомплекта на нем не было. Л-39 упал в воду в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края.

Летчики успели катапультироваться, но их пока не нашли. Поисково-спасательная группа определила примерную зону в акватории Азовского моря, в которой потерпел крушение самолет, но поиски пока не дали никаких результатов. Спасатели обследуют и морскую, и береговую территорию на предмет обнаружения пилотов.

По предварительной информации Минобороны РФ, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Как сообщалось, 16 октября в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27. Позже стало известно, что на месте падения военного самолета спасатели нашли тела двух пилотов. Один из погибших – заместитель командира по авиации, заместитель главы Воздушного военного командования "Восток" Иван Петренко, второй – военнослужащий ВВС Национальной гвардии США.