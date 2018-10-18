"Мы скажем "нет": заместитель премьера Италии озвучил позицию о продлении санкций против РФ

Политик назвал санкции "экономическим, социальным и культурным безумием и абсурдом", который обходится итальянскому бизнесу в миллиарды евро.

Во время визита в Москву заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини заявил, что его страна может заблокировать продление антироссийских санкций.

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Газета Daily Telegraph цитирует слова Сальвини о том, что введенные в 2014 году санкции, действующие пока до января 2019 года, являются "экономическим, социальным и культурным безумием и абсурдом", который обходится итальянскому бизнесу в миллиарды евро, передает Би-би-си.

"Если нас попросят одобрить [санкции], то мы скажем "нет", - заявил министр на встрече с представителями бизнеса в столице России.

В теории, пишет издание, Италия может использовать свое право вето, но, как отметил Сальвини, использовать его можно только один раз, а у его страны накопилось к руководству ЕС несколько претензий, касающихся приема мигрантов, распределения бюджета и налогообложения Евросоюза.

Сальвини отметил, что антироссийские санкции привели к тому, что высокую цену в результате платит итальянский мелкий и средний бизнес, и итальянские граждане.

"Мы рассчитываем на то, что они в Брюсселе достаточно умные люди, чтобы понять, что они уже перебрали и нужно возвращаться к нормальным отношениям между ЕС, Италией и Россией", - сказал министр.

Также он высказался против учений НАТО в странах Балтии и Польше, потому что, по его мнению "проблемы 2018 года должны решаться за столом переговоров, а не танками на границах".

Издание отмечает, что схожих взглядов придерживается и премьер-министр Италии Джузеппе Конти, который должен прибыть с официальным визитом в Москву и встретиться с Путиным на следующей неделе. Он считает, что антироссийские санкции "вредят нашим итальянским компаниям, также как и российскому обществу".