Главный аэропорт Франции работает с перебоями из-за антитеррористической операции

Об этом сообщил оператор парижских аэропортов Aroports de Paris, передает ТАСС.

"В целях предосторожности взлетно-посадочная полоса "Север" закрыта для приземления самолетов", - отмечается в коммюнике ADP.

Вместо нее все рейсы направляются на южную полосу аэропорта Руасси - Шарль де Голль. Это приводит к некоторым задержкам.

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Напомним, сегодня двое неизвестных, вооруженных автоматическим оружием, угнали автомобиль в департаменте Уаза. Позднее они устроили перестрелку с полицией на трассе департамента Сена и Марна и захватили заложников.

Полиция подтвердила, что преступниками, захватившими заложников, точное число которых неизвестно, в промзоне города Данмартан-ан-Гоэль являются братья Куаши, разыскиваемые за совершение теракта в редакции Сharlie Hebdo.