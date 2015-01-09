Нападавшие на Charlie Hebdo взяли заложника

Об этом сообщают источники в полиции, передает Би-би-си. В настоящее время полицейские преследуют автомобиль, который вооруженные мужчины угнали в соседнем департаменте Уаза.

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Напомним, 7 января в Париже в редакции журнала Charlie Hebdo террористы расстреляли 12 человек - сотрудников журнала и полицейских.