Подозреваемых в расстреле Charlie Hebdo ищут 88 тысяч полицейских, задействована спецтехника
К розыску подозреваемых в нападении на Charlie Hebdo привлечены 88 тысяч сотрудников полиции и служб безопасности, спецтехника и вертолеты.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.
Во время розыска двух подозреваемых в нападении на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo французская власть прибегла к невиданным мероприятиям, привлекая десятки тысяч полицейских и сотрудников сил безопасности.
По официальным сообщениям, задействованы 88 тысяч правоохранителей и представителей спецслужб, задача которых - не только разыскать вооруженных подозреваемых, а еще и предотвратить новые теракты. К розыску привлечена спецтехника и вертолеты. Согласно сообщению, на севере страны, где, возможно, локализовали вероятных убийц-террористов, ведется усиленное патрулирование улиц и отдельных домов.
Кроме того, президент Франции Франсуа Олланд запланировал провести в пятницу, 9 января, еще одно кризисное заседание правительства страны.
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Правоохранители нашли в одном из брошенных вероятными террористами автомобилей, на котором они бежали, бутылки с коктейлем Молотова. Это дает полиции основания предполагать, что оба подозреваемых могли задумать еще ряд терактов. По словам министра внутренних дел Бернарда Казенева, правоохранители взяли под стражу девять человек, знакомых с подозреваемыми в терроризме.
Нападение на редакцию Charlie Hebdo был совершено утром 7 января. Трое мужчин, которые были вооружены автоматами и гранатометами, устроили стрельбу в офисе. Нападавшие выкрикивали: «Аллах акбар» и «Мы отомстили за пророка». В результате нападения погибли 12 человек, в том числе главный редактор издания и несколько полицейских. Президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедшее терактом.