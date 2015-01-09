В Париже в память о погибших в Charlie Hebdo погасла Эйфелева башня

Огни на 324-метровой башне были символически выключены в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) по распоряжению мэра Парижа Анн Идальго, пишет Росбалт.

Иллюминация была отключена на пять минут, что должно символизировать возвращение к нормальной жизни. Выключили также праздничную иллюминацию на Елисейских полях.

Одновременно с проведением этой акции на площади Республики прошла массовая демонстрация протеста против расправы исламистов над журналистами.

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7 января трое злоумышленников ворвались в редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, где проходила планерка, и открыли огонь. 12 человек погибли, 11 ранены. Нападавшие скрылись. Французская полиция задержала семерых подозреваемых. Нападение связывают с опубликованными в журнале карикатурами на лидера радикальной группировки "Исламское государство".