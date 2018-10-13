Командующий силами НАТО в Европе призвал не забывать об усилении российской армии

НАТО должно наращивать свои возможности и тренировки, чтобы оставаться доминирующим в военном вопросе, отметил военный.

США и их союзники по НАТО готовы реагировать на растущую угрозу со стороны России, заявил командующий силами НАТО и США в Европе генерал Кертис Скапаротти и призвал не забывать об усилении российской армии.

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«Россия настроена усилить свое присутствие, она модернизирует вооруженные силы, и это не является для нас сюрпризом, однако мы должны следить за этим», - заявил он в интервью Sky News. «Мы должны наращивать свои возможности и тренировки, чтобы оставаться доминирующими в военном вопросе», - сказал Скапаротти.

«Чтобы наши страны были в безопасности в непредсказуемом мире, нам необходимо поддерживать наш союз», - сказал он. «Нам нужно пройти учения, и нам нужно тренироваться во всех областях - в море, в воздухе на суше и в киберпространстве».

НАТО проведет в конце октября масштабные учения Trident Juncture-2018. Сценарий: нападение «крупной страны» на Норвегию и коллективный отпор ей усилиями всех членов альянса.