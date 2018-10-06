Украина присоединится к одним из крупнейших военных учений НАТО

С сентября пять украинских офицеров привлечены к работе в секциях штаба многонациональной коалиции, они прошли этапы теоретической подготовки.

Представители Вооруженных сил Украины примут участие в одних из крупнейших в истории НАТО стратегически-военных учениях Trident Juncture 2018, которые начнутся в Норвегии 25 октября.

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Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью Вооруженных сил Украины (ВСУ). Активная фаза Trident Juncture 2018 с участием 45-тысячного межвидового контингента войск продлится до 7 ноября. Кроме 29 стран НАТО в учениях примут участие военные подразделения из Швеции и Финляндии.

"По сценарию учений, многонациональная коалиция НАТО проводит масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Королевства Норвегия. Агрессором выступает выдуманная страна "Муринус", по очертаниям которой легко угадывается наш северный сосед", - отметили в штабе.

Командно-штабная фаза учений продлится до третьей декады ноября в органах управления и учебных центрах Альянса от итальянской провинции Кампания до норвежских фюльке Трьомсо и Финмарк.

"С сентября пять украинских офицеров привлечены к работе в секциях штаба многонациональной коалиции, они прошли этапы теоретической подготовки и оперативного слаживания и отправятся выполнять задания по своим направлениям в Неаполе, Рамштайне и Ставангере", -сообщили в пресс-центре ВСУ.