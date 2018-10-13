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Умер французский архитектор, спроектировавший несколько десятков аэропортов по всему миру

14:27, 13 октября 2018
Мир
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Поль Андрё \ REUTERS

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Сообщение о смерти было размещено на сайте Академии изящных искусств Франции, передает kommersant.

Поль Андрё спроектировал несколько десятков аэропортов по всему миру, в том числе Шарль-де-Голль (Франция), Орли (Франция), Сукарно Хатта (Индонезия), Пудун (Китай), Ниной Акино (Филиппины), международные аэропорты Абу-Даби, Дубая и Каира. Он руководил работами по завершению строительства Большой арки Дефанс в Париже и спроектировал Национальный центр исполнительских искусств в Пекине.

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