Умер французский архитектор, спроектировавший несколько десятков аэропортов по всему миру

Поль Андрё спроектировал аэропорты Шарль-де-Голль и Орли во Франции, а также аэропорты Абу-Даби и Дубая.

В возрасте 80 лет умер французский архитектор Поль Андрё. Читайте такжеДубай назван лучшим городом с современной архитектурой Сообщение о смерти было размещено на сайте Академии изящных искусств Франции, передает kommersant. Поль Андрё спроектировал несколько десятков аэропортов по всему миру, в том числе Шарль-де-Голль (Франция), Орли (Франция), Сукарно Хатта (Индонезия), Пудун (Китай), Ниной Акино (Филиппины), международные аэропорты Абу-Даби, Дубая и Каира. Он руководил работами по завершению строительства Большой арки Дефанс в Париже и спроектировал Национальный центр исполнительских искусств в Пекине.

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