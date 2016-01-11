В Пекине построят самый большой аэропорт в мире

Согласно проекту, комплекс будут строить в несколько этапов. Так, в эксплуатацию аэропорт будет введен в 2019 году - к этому времени будут готовы 4 взлетно-посадочные полосы и несколько терминалов. Предполагается, что к тому времени ежегодный пассажиропоток составит 45 млн пассажиров.

К 2025 году аэропортом смогут воспользоваться уже 72 млн пассажиров. К окончанию строительства аэровокзала в 2040 году будут сданы в эксплуатацию еще 2 взлетно-посадочные полосы. Пропускная способность аэропорта достигнет 100 млн пассажиров в год и более 4 млн тонн грузов.

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По данным китайских СМИ, по форме здание будет напоминать феникса - архитекторы хотят связать здания нового аэровокзала с уже существующим аэропортом Шоуду, форма которого напоминает о другом мифическом животном, китайском драконе.

В настоящее время самым загруженным аэропортом в мире считается международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте (США). Его пропускная способность составляет 95 млн пассажиров в год.

Заха Хадид - представительница деконструктивизма. Среди ее работ - Национальный музей искусств XXI века в Риме, Центр водных видов спорта в Лондоне, Центральное здание завода BMW в Лейпциге.