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Трамп посетит пострадавшие от урагана "Майкл" штаты США

22:28, 12 октября 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

По его словам, он намерен посетить данные штаты на следующей неделе.

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Он также добавил, что Джорджия «очень сильно» пострадала от урагана.

Трамп подчеркнул, что власти США работают над ликвидацией последствий урагана.

Ранее сообщалось, что в США более миллиона домов остались без света из-за урагана.

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Теги: #ураган#Майкл#Дональд Трамп