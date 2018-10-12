Трамп посетит пострадавшие от урагана "Майкл" штаты США

Трамп подчеркнул, что власти США работают над ликвидацией последствий урагана.

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что планирует посетить штаты Флорида и Джорджия, которые пострадали от урагана «Майкл».

По его словам, он намерен посетить данные штаты на следующей неделе.

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Он также добавил, что Джорджия «очень сильно» пострадала от урагана.

Трамп подчеркнул, что власти США работают над ликвидацией последствий урагана.

Ранее сообщалось, что в США более миллиона домов остались без света из-за урагана.