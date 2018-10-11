Волкер: Россия политически потеряла Украину и автокефалия это подчеркнет

По словам американского дипломата, российская военная агрессия привела к противоположному эффекту, чем хотели в Кремле.

Отделение Украинской православной церкви от РПЦ подчеркнет тот факт, что в политическом измерении Владимир Путин потерял Украину.

Об этом, как сообщает EUObserver, сказал специальный посол США в Украине Курт Волкер.

«Надеюсь, не будет никаких протестов и никакого насилия в Украине после решения об автокефалии. Это было бы трагедией», - сказал американский дипломат.

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Он также добавил, что военная агрессия России вылилась в то, что Украина, которая когда-то была к ней лояльна, стала более прозападной страной.

«Российские лидеры отталкивают украинский народ от исторических отношений с Россией», - сказал он сегодня в Брюсселе.

«Украина сегодня более объединенная, более националистическая и ориентирована на Европу, НАТО и Запад, чем когда-либо ранее. И это прямое следствие российского вторжения в Украину и убийства украинцев», - сказал Волкер.