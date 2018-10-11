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Волкер: Россия политически потеряла Украину и автокефалия это подчеркнет

18:54, 11 октября 2018
Мир
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Уолкер надеется, что после автокефалии в Украине не будет протестов / фото УНИАН

Об этом, как сообщает EUObserver, сказал специальный посол США в Украине Курт Волкер.

«Надеюсь, не будет никаких протестов и никакого насилия в Украине после решения об автокефалии. Это было бы трагедией», - сказал американский дипломат.

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Он также добавил, что военная агрессия России вылилась в то, что Украина, которая когда-то была к ней лояльна, стала более прозападной страной.

«Российские лидеры отталкивают украинский народ от исторических отношений с Россией», - сказал он сегодня в Брюсселе.

«Украина сегодня более объединенная, более националистическая и ориентирована на Европу, НАТО и Запад, чем когда-либо ранее. И это прямое следствие российского вторжения в Украину и убийства украинцев», - сказал Волкер.

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Теги: #Украина#Россия#война#автокефалия УПЦ КП