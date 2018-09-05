The Economist: Автокефалии Украины может помочь политическая напряженность между Россией и Грецией

Константинополь тесно связан с Афинами, которые не так давно выдворили российских дипломатов в знак протеста против российской привычки совать нос в чужие дела.

Встреча Вселенского патриарха Варфоломея с московским патриархом Кириллом, очевидно, прошла холодно. Совместной пресс-конференции и заявлений не было, а российская делегация даже не осталась на обед.

Однако, несмотря на все разногласия, россияне выразили формальное уважение Константинополю, и это особенно удивляет, пишет The Economist.

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Ультра-традиционалисты в России, а также других местах, таких как Греция, часто критиковали Вселенского патриарха Варфоломея за то, что он слишком открыт к диалогу и сотрудничеству с протестантскими церквами и Римом. Поэтому трудно было не заметить, что такая критика не была поднята в этот раз в городе над Босфором.

Издание отмечает, что нынешнее напряжение вокруг автокефалии Украины происходит на фоне необычного конфликта между светскими правительствами Греции и России. Исторически православные страны имеют много общего. Но в июле Греция выдворила двоих российских дипломатов и запретили въезд еще двоим. Это была реакция на то, что Россия использовала свои подрывные методы, чтобы сохранить влияние на монашескую общину на горе Афон, а также на епископов на севере Греции.

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Патриарх Варфоломей, как и все его предшественники, относится к небольшому греческому меньшинству в Турции. Впрочем, это не гарантирует, что патриархат Константинополя всегда будет следовать позиции Афин. Он считает своей миссией связывать мировое православие, а для этого приходится идти на сложные шаги. Автокефалия Украины, видимо, самый сложный из них.