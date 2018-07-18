Трамп заявил, что вел переговоры с Путиным "с позиций силы", а визит в Хельсинки является самым успешным

Президент США Дональд Трамп добавил, что американские санкции в отношении России сохранятся.

Президент США Дональд Трамп назвал свой визит в Хельсинки, где он встретился с российским лидером Владимиром Путиным, самым успешным.

При этом он отметил, что "взаимодействие с Путиным лучше, чем вражда", передает ТСН со ссылкой на Bloomberg.

Трамп заявил во вторник журналистам, что он проводил переговоры с Путиным с позиции силы. "Я подошел к переговорам с Путиным с позиции невероятной силы", - сказал он.

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По его словам, диалог с Россией очень важен и полезен. Президент США добавил, что по итогам своей поездки в Европу и встречи с Путиным отношения между США и РФ улучшились.

"У нас никогда не было отношений с Россией хуже, чем несколько дней назад. Я думаю, теперь они стали существенно лучше, и я думаю, что у них есть возможность стать намного лучше", - сказал Трамп в Белом доме.

Он подчеркнул, что для США "поладить" с Россией и Китаем было бы "хорошей вещью".

Президент США добавил, что американские санкции в отношении России сохранятся.

Общаясь с журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что "принимает выводы разведки о том, что вмешательство (в президентские выборы 2016 года - ред.) имело место".

Трамп вспомнил, что он "оговорился", когда на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным говорил о вмешательстве РФ в американские выборы. Президент уточнил, что, по его мнению, никто, кроме России, не мог вмешиваться в выборы США.