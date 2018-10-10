В Германии задержали нового подозреваемого в жестоком убийстве болгарской журналистки

На утро 10 октября запланирована пресс-конференция премьера Болгарии Бойко Борисова, где он должен рассказать подробности ареста.

В Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой.

Об этом сообщает телеканал Nova со ссылкой на источники, передает РБК.

По данным телеканала, его обнаружили по ДНК, которое на 100% совпало с образцами, обнаруженными на вещественных доказательствах. Жители болгарского города Русе рассказали, что узнали задержанного. Им оказался молодой человек 1997 года рождения. Полиция города задержала его жену и тетю.

Читайте такжеЗверское убийство журналистки в Болгарии: подозреваемого румына украинского происхождения отпустят на свободу

Телеканал bTV также сообщает, что по делу об убийстве журналистки есть новый задержанный, который сбежал за границу. По данным портала, в его доме нашли телефон Мариновой.

Как добавляет Радио Свобода, на утро 10 октября запланирована пресс-конференция премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, где он должен рассказать подробности ареста.

Как сообщал УНИАН, 6 октября в городе Русе в Болгарии убили 30-летнюю журналистку Викторию Маринову. Ее избили, изнасиловали и задушили. Во время последнего выпуска программы, которую вела Маринова, она представила двух журналистов, расследующих предполагаемые случаи коррупции, в которые были вовлечены средства Евросоюза. Ведущая сказала, что ее программа проведет аналогичные расследования.

Следствие рассматривает несколько версий убийства Мариновой. Речь идет о случайном нападении и об убийстве, которое связано с ее работой.