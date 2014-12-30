Полиция вернула Навального под домашний арест

Российский оппозиционер Алексей Навальный, ранее задержанный в центре Москвы в связи нарушением условий домашнего ареста, сообщил, что его привезли домой.

"Привезли домой, из квартиры не выпускают", — написал Навальный в своем микроблоге в Twitter.

Сначала везли в овд, на полдороги поступили новые указания. Привезли домой, из квартиры не выпускают. Под дверью пять бойцов 2-го оперполка — Alexey Navalny (@navalny) 30 Грудень 2014

Как пишет РИА Новости, Алексей Навальный находится под домашним арестом до 15 февраля в рамках дела о хищении 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше Восток". Во вторник суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условного заключения в рамках этого дела, а его брата Олега — к реальному заключению на такой же срок.

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Во вторник вечером ФСИН зафиксировала нарушение Навальным условий домашнего ареста, соответствующие документы будут направлены в суд.

Навальный собирался приехать на акцию, которую его сторонники планировали устроить на Манежной площади, но его задержали на Пушкинской площади.