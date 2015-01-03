Путин разрешил иностранцам служить в российской армии
Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий поправки в порядок прохождения службы в российской армии.
Об этом говорится в документе на портале правовой информации, пишет Газета.ru.
"Военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в выполнении задач в условиях военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами России и законодательством России", — говорится в указе.
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Отмечается, что иностранный гражданин должен владеть русским языком.
При этом контракт не может быть заключен с иностранцем, находящимся под следствием или судом, имеющим непогашенную судимость или отбывающим наказание в виде лишения свободы.