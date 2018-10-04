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«Танцы со звездами»: одна из участниц серьезно заболела

13:57, 04 октября 2018
Мир
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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк заболела. Об этом девушка написала в соцсети. «Good morning! О, Бог солнца Ра! Пошли мне луч света...лежу с температурой, горло, нос... Но я сильная! Да!!! Я выживу...I will survive!!!», - написала Никитюк на своей странице в Instagram. 

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Теги: #танцы со звездами