«Танцы со звездами»: одна из участниц серьезно заболела

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк заболела.

Одна из участниц проекта «Танцы со звездами» может не выйти на паркет в это воскресенье.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк заболела. Об этом девушка написала в соцсети. «Good morning! О, Бог солнца Ра! Пошли мне луч света...лежу с температурой, горло, нос... Но я сильная! Да!!! Я выживу...I will survive!!!», - написала Никитюк на своей странице в Instagram.