Нидерланды, Норвегия и Германия в этом году отработают концепцию сил быстрого реагирования НАТО

Об этом говорится в распространенном правительством Норвегии заявлении министра обороны страны Ине Эриксен Серейде, передает ТАСС.

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"Государства-члены альянса видят необходимость в создании сил, которые будут иметь возможность развертывания в течение нескольких дней для выполнения задач по обеспечению безопасности стран НАТО, - отметила министр. - В настоящее время продолжается согласование деталей проекта, однако уже в 2015 году норвежский батальон "Телемарк" вместе с немецкими и нидерландскими подразделениями приступит к отработке ряда элементов данной концепции".

Как отмечается в комментарии норвежского минобороны, элитный мотопехотный батальон "Телемарк", а также фрегат, ракетный катер и минный тральщик ВМС Норвегии в этом году будут входить в состав сил реагирования НАТО - созданного в 2003 году соединения повышенной готовности, которое комплектуется на ротационной основе.

В сентябре 2014 года на саммите НАТО в Уэльсе было принято решение о создании войсковой группировки, которая будет готова к развертыванию в существенно более короткие сроки, чем силы реагирования.