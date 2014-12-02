НАТО поможет создать в украинской армии спецподразделение быстрого реагирования

Об этом сказал посол Украины в Альянсе Игорь Долгов, сообщает «Европейская правда».

"Я открою вам небольшую тайну относительно конкретного проекта (где Киев ждет поддержки Альянса). В Вооруженных силах есть потребность создать новое подразделение - подразделение спецопераций. Над этим мы сейчас будем работать", - рассказал он.

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Он отметил, что сейчас основным инструментом НАТО относительно создания такого подразделения будет консультативная поддержка, хотя со временем могут появиться новые формы помощи.

"Эта потребность Вооруженных сил не новая, но ее надо решать. И когда своего механизма нет, то первое, что стоит сделать - это посмотреть на опыт соседей", - пояснил он.