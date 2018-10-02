Россия передала Сирии комплексы С-300

Всего были поставлены 49 единиц техники.

Россия поставила в Сирию комплексы С-300.

Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на совещании Совета безопасности, передает "ТАСС".

Всего были поставлены 49 единиц техники, работа по установлению единой системы управления ПВО в Сирии будет завершена к 20 октября.

"Мы значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы. Добавили туда дополнительное оборудование. В результате сегодня мы контролируем ближнюю зону до 50 километров и дальнюю зону - основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию - контролируем на 200 километров", - сказал Шойгу.

Читайте также"Передача вооружения в безответственные руки": в Израиле отреагировали на поставку Сирии комплексов С-300

"Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после ошибочного поражения российского разведывательного самолета Ил-20 Россия передаст Сирии комплекс ПВО С-300, чтобы «остудить горячие головы» в Израиле.

С-300 - семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полёта, до превышающих потолок высоты для целей; на дальностях: от нескольких километров — до 75-200 километров, в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300 и, в частности, ракет-перехватчиков.

Предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Способна поражать баллистические и аэродинамические цели.