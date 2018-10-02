Washington Post: Мир доверяет Трампу даже немного меньше, чем Путину

Исследование выявило стремительный рост глобального влияния Китая, но большинство стран хочет, чтобы роль лидера все же вернулась к Америке.

Конфликт администрации Дональда Трампа с Китаем может и начался в форме торговой войны, но для многих в мире это нечто больше. А именно попытка сдержать и обуздать подъем влияния Китая, пока не поздно.

Такой план мог бы получить значительную поддержку в мире, если бы не одна проблема – глобальная непопулярность действующего президента США.

Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на опрос в 25 странах, которое провел Pew Research Center. Его результаты показали, что жители многих стран заметили серьезный рост влияния Китая, который теперь может бросить вызов США в экономической мощи. Впрочем, так же большинство людей хотели бы, чтобы Америка сохранила лидерство в глобальных делах.

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Вместе с тем, опрос организации показал, что мало кто уверен в способности американского лидера Дональда Трампа вести мир в правильном направлении. Доверие к нему значительно ниже, чем к другим лидерам, таким как канцлер Германии Ангела Меркель или президент Франции Эммануэль Макрон. Более того, даже автократ России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин немного опережают в этом американского президента.

Согласно данным Pew, Трампу доверяют 27% опрошенных, а наоборот – 70%. В свою очередь, Путину доверяют 30% опрошенных жителей разных стран, а не доверяют – 62%. Си Цзиньпин же может рассчитывать на доверие 34%, но 56% придерживаются противоположного мнения. В это же время, президенту Франции доверяют 46% опрошенных, а не доверяют – 34%. Ангела Меркель пользуется доверием 52% людей, а 31% респондентов сказали, что не доверяют ей.

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Издание напоминает, что в прошлом году аналогичный глобальный опрос проводился в 37 странах и выявил серьезный обвал популярности американского президента. Если Бараку Обаме доверяли 64% опрошенных, то его преемнику в первый же год его президентства – только 22%. Издание отмечает, что негативные взгляды на Дональда Трампа доминируют в странах, которые традиционно остаются союзниками США. В частности, 75% канадцев не доверяют ему, так же как и 80% шведов, 70% британцев и 90% немцев и французов. Чемпионом по негативному отношению к Трампу стала Мексика, где только 6% жителей положительно отзывались об американском лидере.

Также 70% опрошенных сказали, что Китай стал играть более важную роль в мире, чем 10 лет назад. О России так сказали 41%, хотя 28% считают, что в ее статусе ничего не изменилось, а 18% - что она даже потеряла значение. Рост же влияния США заметили лишь 31%, хотя 35% считают, что они такие же влиятельные, как и были.