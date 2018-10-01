В США охотник чуть не погиб из-за падения на него туши убитого медведя
15:54, 01 октября 2018Мир
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Охотники подстрелили медведя, замеченного на одном из хребтов, после чего убитая туша скатилась по склону, собирая за собой скалистые камни.
На Аляске убитый медведь чуть не убил охотника / facebook.com/BearSanctuaryDomazhyr
Охотник Уильям МакКормик из Анкориджа в американском штате Аляска попал в реанимацию в результате падения на него туши убитого медведя.
Как сообщает местное издание Anchorage Daily News, 28-летний МакКормик и 19-летний Захери Теннисон охотились на медведя в районе озера Картер к западу от перевала Муз Пасс. Охотники подстрелили медведя, замеченного на одном из хребтов, после чего убитая туша скатилась по склону, собирая за собой скалистые камни.
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МакКормик получил тяжелые травмы в результате упавших на него камней и медведя. Теннисон не пострадал и вызвал спасателей с помощью навигационного устройства с технологией спутниковой связи.
Военные спасатели доставили Уильяма МакКормика в реанимацию в тяжелом состоянии.
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