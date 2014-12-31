Пентагон начал изучать новую военную доктрину России

08:08, 31 декабря 2014
Мир
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Пентагон начал изучать новую военную доктрину России.

США изучат новую военную доктрину России/ joinfo.ua

Об этом заявила представитель Пентагона Ванесса Хиллман, передает lenta.ru. "Мы проводим сейчас анализ новой военной доктрины России. Предыдущих 20 лет мы работали над тем, чтобы построить партнерские отношения с Москвой. Но новая доктрина РФ и ее действия по отношению к Украине бросает вызов американскому представлению о мире в Европе", - заявила она.

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"Необходимо, чтобы Россия соблюдала нормы как международного права, та к своих обязательств", - добавила Ванесса Хиллман. По ее словам,  Вашингтон не намерен идти на компромисс в вопросах безопасности Европы.

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