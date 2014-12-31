Пентагон начал изучать новую военную доктрину России.

Об этом заявила представитель Пентагона Ванесса Хиллман, передает lenta.ru. "Мы проводим сейчас анализ новой военной доктрины России. Предыдущих 20 лет мы работали над тем, чтобы построить партнерские отношения с Москвой. Но новая доктрина РФ и ее действия по отношению к Украине бросает вызов американскому представлению о мире в Европе", - заявила она.

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"Необходимо, чтобы Россия соблюдала нормы как международного права, та к своих обязательств", - добавила Ванесса Хиллман. По ее словам, Вашингтон не намерен идти на компромисс в вопросах безопасности Европы.