Лавров: Россия не заявляла, что НАТО является враждебной организацией

По его словам, если на Западе складывается впечатление об обратном, следует обратиться к документам, например, прочитать Военную доктрину Российской Федерации, сообщает Росбалт.

Читайте такжеЛавров заявил, что Россия не собирается завершать крымский сценарий на Донбассе

"Там нигде нет упоминания НАТО в качестве врага. Что там действительно сказано, это то, что рисками безопасности для России (в числе других факторов) является не сама Организация, а ее расширение на Восток и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам. То есть милитаризированное продвижение НАТО на Восток определяется Военной доктриной России как угроза безопасности России", — приводятся слова Лаврова на сайте МИД РФ.