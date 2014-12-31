США готовят переброску 150 единиц бронетехники в Европу

Об этом сообщил командующий силами США в Европе Бен Ходжес, передает ZN.UA. По его словам, решение об увеличении количества бронетехники в Европе было принято еще 2 года назад и не имеет отношения к конфликту в Украине.

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Помимо поставок танков и бронетранспортеров в учебные центры Германии, рассматривается также возможность размещения бронетехники в Польше, Румынии и государствах Балтии. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, заявил Бен Ходжес.

"До конца 2015 года у нас будет достаточно техники, чтобы оснастить бронетанковую бригаду, то есть 3 батальона и разведывательную роту, артиллерийский штаб и инженерно-технический состав", - отметил Бен Ходжес.

Напомним, 26 декабря в акваторию Черного моря вошел американский боевой корабль Donald Cook, миссия которого - "укрепление мира и стабильности в регионе".