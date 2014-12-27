В Черное море вошел американский эсминец Donald Cook

01:48, 27 декабря 2014
Мир
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Американский эсминец уже прошел через Босфор в северном направлении и входит в Черное море.

эсминец / public.navy.mil

Об этом сообщает Крым. Реалии со ссылкой на Black Sea News.

Эсминец USS Donald Cook (DDG-75) типа Arleigh Burke, оснащенный системой ПРО "Иджис" и крылатыми ракетами "Томагавк".

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На сайте 6-го флота США сообщается, что целью захода корабля является поддержание мира и стабильности в регионе и совершенствование взаимодействия с региональными партнерами и союзниками США и НАТО.

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