В Черное море вошел американский эсминец Donald Cook

Об этом сообщает Крым. Реалии со ссылкой на Black Sea News.

Эсминец USS Donald Cook (DDG-75) типа Arleigh Burke, оснащенный системой ПРО "Иджис" и крылатыми ракетами "Томагавк".

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На сайте 6-го флота США сообщается, что целью захода корабля является поддержание мира и стабильности в регионе и совершенствование взаимодействия с региональными партнерами и союзниками США и НАТО.