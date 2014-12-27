В Черное море вошел американский эсминец Donald Cook
01:48, 27 декабря 2014Мир
0
Американский эсминец уже прошел через Босфор в северном направлении и входит в Черное море.
В Черное море вошел американский эсминец Donald Cook / public.navy.mil
Об этом сообщает Крым. Реалии со ссылкой на Black Sea News.
Эсминец USS Donald Cook (DDG-75) типа Arleigh Burke, оснащенный системой ПРО "Иджис" и крылатыми ракетами "Томагавк".
Читайте такжеАмериканский эсминец "Росс" вошел в Черное море для обеспечения стабильности
На сайте 6-го флота США сообщается, что целью захода корабля является поддержание мира и стабильности в регионе и совершенствование взаимодействия с региональными партнерами и союзниками США и НАТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter