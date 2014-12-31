Джорджа Буша-старшего выписали из больницы

Об этом сообщает телеканал Дождь сос ссылкой на ABC News.

Буша-старшего выписали из больницы в Техасе, куда бывший президент попал после выявленных у него проблем с дыханием. В госпитале он пролежал ровно неделю — с 23 декабря.

«Сейчас он отдыхает дома. Он благодарит докторов и медсестер за их неоценимую заботу», — рассказал представитель Буша-старшего Джим МакГрат.

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Буш-старший победил на выборах президента США в январе 1989 года. На посту главы государства он оставался до 1993 года, после чего его сменил Билл Клинтон. В июне 2014 года Бушу-старшему исполнилось 90 лет. 41 президент США страдает болезнью Паркинсона и вынужден передвигаться в инвалидном кресле.