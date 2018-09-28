Суд в Румынии разрешил называть однополые пары семьями

Кроме того, суд постановил, что отношения между людьми одного пола ничем не отличаются от сожительства гетеросексуалов.

Конституционный суд Румынии постановил, что однополые пары могут считаться семьями, а отношения между людьми одного пола ничем не отличаются от сожительства гетеросексуалов.

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В июне суд Евросоюза в Люксембурге суд вынес решение, согласно которому страна ЕС обязана признать однополый брак для предоставления разрешения на проживание партнеру, у которого нет европейского гражданства, даже если в этом государстве не разрешены такие союзы, передает радио Свобода. Прецедентом стал случай с заключением однополого брака между гражданами Румынии и США, зарегистрированного в Бельгии.

В 2012 году эта пара решила поселиться в Румынии, однако американцу отказали в разрешении на проживание, поскольку румынские власти не признает однополые браки. Супруги подали иск в Конституционный суд Румынии, который перенаправил его в суд Евросоюза в Люксембурге.

На 6-7 октября в Румынии запланирован референдум, инициаторы которого хотят ограничить конституционное определение «семьи» как союза между мужчиной и женщиной. Сейчас в Конституции Румынии брак определяется как «семейный союз».