Пентагон выводит часть противоракетных комплексов с Ближнего Востока - СМИ
17:15, 26 сентября 2018Мир
2631 1
Передислокация комплексов Patriot указывает на смещение приоритетов американских военных.
Пентагон \ REUTERS
США выведут часть зенитных и противоракетных комплексов с Ближнего Востока.
Читайте такжеПентагон намерен наносить «профилактические» киберудары - CNN
Об этом сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на представителей американского военного ведомства, передает Голос Америки. Пентагон начнет вывод ракетных систем в октябре, говорится в публикации.
Четыре противоракетных комплекса Patriot будут выведены из Иордании, Кувейта и Бахрейна, сообщает издание, отмечая, что эта реорганизация указывает на смещение фокуса внимания с многолетних конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане.
В настоящее время военные сосредоточены на напряженных отношениях с Китаем и Россией, пишет газета, ссылаясь на высокопоставленных военных чиновников.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter