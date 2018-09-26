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Пентагон выводит часть противоракетных комплексов с Ближнего Востока - СМИ

17:15, 26 сентября 2018
Мир
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Пентагон \ REUTERS

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Об этом сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на представителей американского военного ведомства, передает Голос Америки. Пентагон начнет вывод ракетных систем в октябре, говорится в публикации.

Четыре противоракетных комплекса Patriot будут выведены из Иордании, Кувейта и Бахрейна, сообщает издание, отмечая, что эта реорганизация указывает на смещение фокуса внимания с многолетних конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане.

В настоящее время военные сосредоточены на напряженных отношениях с Китаем и Россией, пишет газета, ссылаясь на высокопоставленных военных чиновников.

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Теги: #Пентагон#Ближний Восток#пзрк