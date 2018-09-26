National Interest: Истребитель F-35 поможет США побить российские С-300 и С-400

Разработчики передового американского самолета пытаются предсказать развитие возможностей систем ПВО потенциального противника.

Новые американские истребители F-35 будут оснащены системами вооружения, которые смогут уничтожать воздушные цели, расположенные не впереди самолета и не в поле зрения прицела.

Об этом National Interest рассказали неназванные чиновники из Пентагона. Ракета AIM-9X содержит гибкую систему управления вектором полета. А ее способность поражать цели за пределами видимости будет использоваться с новейшим шлемом, который расширит поле атаки.

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Издание пишет, что ВВС используют «открытые» и компьютерные симуляции F-35, чтобы попрактиковаться в боевых миссиях против передовых систем противовоздушной обороны России и Китая. Таким образом, Америка пытается предусмотреть и предупредить возможные угрозы, которые поступят со стороны этих двух стран в середине 2020-х годов и позже. При этом, во время тестов также учитываются возможности систем ПВО, которые пока что существуют лишь как теоретическая разработка.

Чиновники ВВС США пояснили изданию, что еще в 2001 году, когда работа над «общим штурмовым истребителем» только началась, основные угрозы были сосредоточены в Европе. В частности, такими были российские ракеты С-300 и С-400. Теперь же добавились еще и китайские образцы вооружения.

«Они получили свои электронные ракетные системы класса «земля-воздух», которые демонстрируют высокую гибкость. Воспроизвести это не очень просто», - сказал генерал-майор Джеффри Харриган, который руководил программой интеграции F-35 и сейчас командует воздушными операциями союзников на Ближнем Востоке.

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Наземные угрозы от систем ПВО – серьезная проблема, потому что современные виды такого оружия могут брать самолет на прицел за сотни километров. Более того, новые интегрированные системы противовоздушной обороны используют быстрые компьютерные процессоры и лучше взаимодействуют друг с другом, обнаруживая цели на более широком спектре частот. В совокупности такие характеристики позволяют этим системам обнаруживать даже стелс-самолеты. СМИ России недавно утверждали, что технология невидимости на радарах беспомощен перед российскими системами ПВО. В частности, российские С-300 и С-400 называют одними из лучших в мире. Более того, Москва сейчас работает над С-500, которая будет способна уничтожать даже стелс-самолеты на расстоянии до 125 миль.

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Хотя ВВС США готовятся к маловероятным прямым конфликтам с Россией или Китаем, по словам Харригана, прежде всего угрозу представляют потенциальные враги, которые купили российское или китайское оружие. Американский генерал объяснил, что F-35 разработан в соответствии с подходом, который инженеры называют «открытой архитектурой», которая позволяет быстро интегрировать новые образцы вооружения, программного обеспечения и авиационные технологии, которые помогут преодолеть новые угрозы.

«Одна из ключевых причин, почему мы купили эти самолеты в том, что угрозы продолжают развиваться. И мы должны быть способными выжить в угрожающей среде, которая продолжает наращивать возможности и пытается ограничить наш доступ к определенным целям, которые мы можем захотеть достичь. Этот самолет даст нам возможность проникать, доставлять оружие, а затем делиться информацией со всеми формированиями», - пояснил Харриган.