Business Insider: Россия угрожала министру обороны США ядерным ударом

Именно после этого отношение американских военных к Москве кардинально изменилось.

В какой-то момент работы администрации Дональда Трампа российская сторона сказала министру обороны США Джиму Мэттису, что она может применить ядерное оружие, если в Европе начнется война.

После этого глава Пентагона начал рассматривать Москву как главную угрозу для Америки.

Об этом пишет Business Insider ссылаясь на книгу «Страх», которую написал один из самых известных американских журналистов-расследователей Боб Вудворд. В Белом доме настаивают, что события и детали, описанные в ней, неправда. Но Вудворд, который сыграл важную роль в разоблачении «Уотергейтского скандала» и отставке президента Ричарда Никсона, уверяет, что у него есть доказательства.

Читайте такжеWashington Post: Команда Трампа считает его «идиотом» со знаниями шестиклассника

В книге журналиста говорится, что Москва начала угрожать Мэттису оружием в контексте возможного начала войны в Эстонии, Латвии и Литве. Эти страны когда-то были втянуты в СССР. Сейчас Кремль пытается восстановить свое влияние в Балтии, которое она потеряла после завершения Холодной войны.

Угрозы Москвы прозвучали примерно летом 2017 года, когда администрация Трампа пересматривала будущее ядерной сделки с Ираном. Тогда американский президент хотел отказаться от нее, утверждая, что Тегеран нарушает условия. Другие чиновники включая тогдашнего Госсекретаря Рекса Тиллерсона, протестовали, настаивая, что доказательств нарушений с иранской стороны нет. Тогдашний директор ЦРУ Майк Помпео и министр обороны Джим Мэттис не пошли на перекор Тиллерсону. Но они ответили на поведение президента более тактически.

Читайте такжеNational Interest: США стоит готовится к войне с «зелеными человечками» России

Мэттис, которого считают «ястребом» в отношении к Ирану, пытался смягчить ситуацию, предлагая альтернативные сценарии вместо войны. Он предлагал «надавить на них, вбить раскол между россиянами и иранцами». Как говорится в книге Вудворда, после этого российская сторона в частной беседе «предостерегла Мэттиса, что если война в Балтии начнется, Россия без колебаний применит ядерное оружие против НАТО».

После этих угроз глава Пентагона по согласованию с начальником штаба американских Вооруженных сил Джозефом Данфордом начал называть Россию «экзистенциальной угрозой для США». Впрочем, как пишет Business Insider, из книги не понятно, почему Москва прибегла к ядерным угрозам именно в таком контексте.