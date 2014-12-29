Связь с самолетом AirAsia пропала после запрета пилотам изменить курс из-за непогоды

Об этом сообщил чиновник министерства транспорта Индонезии Джоко Муржамоджо, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Washington Post.

По его словам, пилоты сделали запрос на изменение курса в связи с ухудшением погодных условий. Они намеревались подняться с 9,7 тысячи метров до 11,5 тысячи метров. Наземные службы Индонезии сначала разрешили экипажу поменять курс, однако затем отменили это решение, поскольку на запрашиваемой высоте находился другой борт. Практически сразу после этого связь с лайнером AirAsia была потеряна.

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Ранее в понедельник, 29 декабря, сообщалось, что в зоне поисков воздушного судна в районе Яванского моря обнаружены предметы, похожие на обломки самолета. К месту, где находятся объекты, была направлена поисковая группа.

Спасатели также проверяют сообщения жителей архипелага Банка-Белитунг, которые рассказали, что слышали взрыв в предполагаемом месте исчезновения лайнера.

Также сообщалось, что спасатели проверяют версию взрыва в районе исчезновения самолета AirAsia.

Airbus A320-200 компании AirAsia, следовавший из индонезийского города Сурабаи в Сингапур, пропал с экранов радаров в ночь на воскресенье, 28 декабря.

На борту находились 155 пассажиров и семь членов экипажа. Среди пассажиров лайнера — 149 индонезийцев, трое граждан Южной Кореи, по одному гражданину Сингапура и Малайзии и один подданный Великобритании.