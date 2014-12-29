Спасатели проверяют версию взрыва в районе исчезновения самолета AirAsia

"От общественности поступает много заявлений о том, что они (местные жители) слышали звук взрыва в районе острова Нангка, так что мы проводим там прочесывание", - заявил один из руководителей местного отделения спасательной службы, передают РИА Новости.

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Кроме этого, австралийский борт Orion, ведущий в Яванском море поиски пропавшего самолета, обнаружил подозрительный объект.

Военные силы Индонезии начали проверку указанных австралийцами данных, сказал представитель авиации Индонезии Агус Дви Путранто. К месту находки выдвинулись военные самолеты.

Объект находится в 100 милях к юго-западу от города Панкаланбуун на юго-западной конечности индонезийского острова Калимантан - примерно в 700 милях от места, где самолет пропал с экранов радаров.

В предполагаемый район крушений отправлено 11 катеров.