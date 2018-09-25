Military Times: В Украину летят F-15 и беспилотники США

Американская и украинская военная авиация проведут совместные маневры.

Впервые США и 8 других стран примут участие в крупнейших авиационных военных учениях в Украине, которые получили название Clear Sky 2018.

Их целью будет укрепить возможности партнеров по НАТО и других союзников в защите воздушного суверенитета. Об этом, как пишет Military Times, заявили в Военно-воздушных силах США в Европе.

Читайте такжеИз-за успеха украинских десантников в учениях Saber Junction-2018 объявлена пауза (видео)

Clear Sky 2018 сосредоточат внимание на операциях воздушного сдерживания, интеграции сил на земле и в небе, аэромобильных операциях, медицинской эвакуации воздушными средствами. Кроме того, будут проведены учения в сфере киберзащиты и восстановления персонала. Учения состоятся в середине октября на украинской авиабазе в Староконстантинове. Всего в них примут участие 950 военных ВВС из разных стран, среди которых помимо США также Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, Великобритания и, собственно, Украина.

«Самолеты, которые принимают участие в Clear Sky расположены на нескольких базах в регионе», - пояснил пресс-секретарь американских ВВС в Европе майор Тристан Хиндерлитер.

Читайте такжеBloomberg: НАТО и Россия хотят показать друг другу готовность к войне

«В Украине F-15 Национальной гвардии Калифорнии и украинские истребители будут действовать с базы в Староконстантинове, калифорнийские С-130 и украинские транспортники будут осуществлять маневры с базы в Виннице, а дополнительные украинские истребители будут проводить вылеты с Ивано-Франковска. Танкерная поддержка будет обеспечиваться KC-135 Национальной гвардии Иллинойса из базы Повидз в Польше, а также KC-135 регулярных войск британских ВВС в Мидлхолле, Англия», - рассказал он.

Хиндерлитер добавил, что беспилотные MQ-9 Reaper также будут принимать участие в маневрах в Украине с авиабазы в Мирославке в Польше. Также Пенсильванская авиационная национальная гвардия США обеспечит объединенный терминал для инструкторов атак. Британские терминалы тоже будут задействованы в маневрах.