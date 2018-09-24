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В Молдове отстранили от должности президента Додона

12:41, 24 сентября 2018
Мир
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Игорь Додон / фото REUTERS

Как сообщает noi.md, поводом для данного решения стал отказ Додона повторно утвердить предложенные демократами кандидатуры Сильвии Раду и Николая Чубука на должности министров.  В ответ на обращение демократов против президента Конституционный суд страны постановил, что были созданы предпосылки для временного приостановления полномочий главы государства. Таким образом, подписать указы о назначении министров вместо президента предстоит премьер-министру или председателю парламента.

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Ранее Додон уже отказывался подписывать указы о назначении двух кандидатов ДПМ на должность министров. У Сильвии Раду, по его мнению, нет необходимой профессиональной подготовки и опыта для назначения на должность министра здравоохранения, труда и социальной защиты, а в отношении второго кандидата, Николая Чубука, предложенного на пост министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, есть вопросы по поводу его неподкупности.

Напомним, также 5 января Игоря Додона отстранили от должности. Указывалось, что Додон несколько раз отказывался подписать документ, который он называет антироссийским и таким, который направлен против свободы слова.

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Теги: #Молдова#президент Молдовы Игорь Додон#Игорь Додон