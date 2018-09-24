В бананах, которые пожертвовали техасской тюрьме, нашли кокаин стоимостью $18 миллионов

В 45 коробках бананов было обнаружено 540 пакетов кокаина.

В коробках бананов, которые пожертвовали в техасскую тюрьму, обнаружили скрытый кокаин стоимостью около 18 миллионов долларов.

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Департамент уголовного правосудия Техаса сообщает, что наркотики были найдены на двух поддонах бананов, которые пожертвовали за то, что они были перезревшие. Коробки прибыли в пятницу, передает Голос Америки.

Департамент отмечает, что сержанты, которые подняли коробки, нашли сверток белого порошкового вещества под бананами. На место происшествия вызвали представителей таможенной службы США, а власти заявляют, что в 45 коробках бананов было обнаружено 540 пакетов кокаина.

Департамент сообщает, что федеральные чиновники и погранично-таможенная служба США проводят расследование.

Ранее УНИАН сообщал, что в порту бельгийского города Гент сотрудники полиции перехватили около двух тонн кокаина, которые были расфасованы по брикетам с логотипом российской партии «Единая Россия».