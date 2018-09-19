ВС РФ утратили контроль над небом своей базы в Сирии и фактически сами сбили Ил-20 – российский журналист

По оценке журналиста, ситуация очень похожа на август 2000-го, когда российские адмиралы упорно валили трагедию подлодки «Курск» на американцев.

Российские военные, вероятно, полностью утратили контроль над воздушным пространством и управлением системой ПВО в районе своей основной базы ВКС Хмеймим в Сирии, и в результате, по сути, сами сбили собственный Ил-20.

Об этом пишет российский журналист и военный обозреватель Павел Фельгенгауер с своем блоге на сайте «Новой газеты».

Он отметил, что российский военный советник на сирийском командном пункте почему-то одобрил вблизи российской базы Хмеймим пуск дальнобойной ракеты ЗРК С-200, у которой официальная дальность — 250 км, а реальная — более 300 км. Командный пункт (КП) соединения в Хмеймим также был обязан контролировать окрестное воздушное пространство. На КП знали о плановом полете Ил-20 и должны были запретить пуск С-200.

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«Но, похоже, российские военные полностью утратили контроль над воздушным пространством и управлением системой ПВО в районе своей основной базы ВКС Хмеймим, и в результате, по сути, сами сбили собственный Ил-20. Надо было как-то объяснять такую катастрофу президенту Владимиру Путину, ипоскольку именно налет ЦАХАЛ запустил «цепочку обстоятельств», которая привела к трагедии Ил-20, в руководстве военного ведомства решили все валить на евреев. Все лучше, чем отвечать за собственное разгильдяйство», – пишет Фельгенгауер.

По его оценке, ситуация очень похожа на август 2000-го, когда российские адмиралы упорно валили трагедию подлодки «Курск» на американцев.

Военный обозреватель подчеркнул, что российское Минобороны также заявило, что французский фрегат Auvergne 17 сентября также «запускал ракеты» во время этой «заварухи», однако, какие «ракеты», куда в точности, сколько и с какой целью запускали французы, придумать в Минобороны РФ пока не успели. Так и сказано – «пускали» – и точка. Сами же французы отрицают, что Auvergne что-либо куда-либо «запускал» 17 сентября.

«Похоже, там внутри (в Минобороны РФ – ред.) сложился такой несусветный бардак, что не только контроль воздушного пространства вокруг Хмеймима вконец утрачен, но все остальное, возможно, из-под контроля ускользает, включая ядерно-ракетное вооружение», – резюмирует журналист.