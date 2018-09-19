Трамп "очень серьезно" рассматривает размещение в Польше постоянной базы армии США

Польша просила разместить на своей территории американский контингент несколько раз.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет «очень серьезно» рассматривать запрос на постоянное военное присутствие в Польше.

«Польша готова предоставить Соединенным Штатам очень значительное содействие для вхождения и присутствия в Польше, и, конечно, это то, о чем мы будем говорить», – сказал Трамп перед встречей с польским коллегой Анджеем Дудой в Белом доме, передает Радио Свобода.

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Польша просила разместить на своей территории американский контингент несколько раз. В Варшаве отмечали, что готовы потратить на финансирование американской военной базы в Польше до двух миллиардов долларов.

Сейчас на территории страны уже есть американские солдаты – в составе миссии НАТО. Они осуществляют службу на ротационной основе.

Польша объясняла, что постоянное присутствие войск США необходимо, чтобы противодействовать российской военной активности в регионе.

Россия выступает против такой инициативы, утверждая, что экспансия НАТО на восток станет угрозой стабильности в Европе.