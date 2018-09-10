Польша создает новую дивизию на восточной границе

Сформирована целая новая дивизия, которая размещена на восточной границе.

Министр обороны Польши объявил об увеличении военного присутствия на востоке страны с формированием нового подразделения вооруженных сил.

"Я принял решение о создании нового подразделения Польской армии, командование которого будет расположено в Седльце. Новым командиром 18-й механизированной дивизии будет бригадный генерал Ярослав Громадзинский", - цитирует министра сайт польского оборонного министерства.

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Отмечается, что дивизия будет сформирована из трех бригад - двух существующих, 1-й бронетанковой и 21-й бригады Подгальских стрелков, и одной новой, которая будет вскоре сформирована.

Также Мариуш Блащак отметил, что создание четвертой дивизии усиливает восточный фланг и обусловлено оперативной необходимостью.

"18-й механизированная дивизия будет отвечать всем стандартам НАТО и будет готова к использованию в рамках подкрепления союзников. Однако основной ее задачей будет защита территории Республики Польша", - говорится в сообщении Минобороны.