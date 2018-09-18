Израиль возложил вину за сбитый Ил-20 на Сирию, Иран и «Хезболлу»

В Тель-Авиве объяснили, почему израильская армия никак не могла сбить российский самолет.

Израиль выразил России соболезнования из-за уничтожения российского Ил-20, который «был сбит ночью огнем с сирийской системы противовоздушной обороны».

Об этом, как пишет издание Haaretz, говорится в заявлении пресс-секретаря ЦАХАЛа генерала Ронен Манелиса. При этом, Тель-Авив полностью возлагает вину за инцидент на режим сирийского диктатора Башара Асада.

«Израиль также считает ответственным Иран и террористическую организацию "Хезболла" виновными в инциденте», - говорится в заявлении.

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Израильская сторона также пояснила, что истребители ЦАХАЛа ночью нанесли удар по месту, где осуществлялось производство точного летального оружия Ирану для ливанской «Хезболлы». Манелис заметил, что между Израилем и Россией действует система предотвращения конфликтов, которая за последние годы подтвердила свою эффективность.

«И сегодня эта система тоже была применена», - подчеркнул он.

Манелис добавил, что оперативное расследование Вооруженных сил Израиля и правительства показало, что именно мощный и неточный выстрел из системы ПВО армии Сирии уничтожил российский Ил-20.

«Когда сирийская армия запустила ракеты, которые сбили российский самолет, истребители израильских ВВС уже были в воздушном пространстве Израиля», - говорится в заявлении пресс-секретаря ЦАХАЛа.

Манелис также отметил, что российского ИЛ-20 не было в зоне на сирийской территории, в которой израильские самолеты нанесли удар. По его словам, батареи ПВО Сирии «стреляют без разбора и не заботятся о том, чтобы убедиться в отсутствии российских самолетов в регионе».

Также в заявлении Манелис заверил, что Тель-Авив будет делиться всей важной информацией с правительством России в расследовании инцидента. Как пишет Haaretz, израильские политики фактически повторили этот комментарий Вооруженных сил страны.

Как сообщал УНИАН, российский Ил-20 с 15 военными пропал с экранов радаров у берегов Сирии в ночь на вторник в момент, когда израильские войска наносили удары по сирийской территории. По данным Минобороны РФ, 17 сентября около 23:00 при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Сегодня утром CNN со ссылкой на официального представителя США, знакомого с подробностями инцидента, сообщил, что разведчик Ил-20 был случайно сбит сирийской зенитной артиллерией после того, как по силам диктатора Башара Асада был нанесен ракетный удар со стороны Израиля.

Отметим, Ил-20 является самолётом радиоэлектронной борьбы и разведки.