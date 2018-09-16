Трамп назвал причину снижения рейтинга его популярности на 25 пунктов

Кампания по поиску сговора команды Дональда Трампа с Кремлем снизила рейтинг его популярности на 25 пунктов. Так оценил усилия своих политических противников сам Трамп. По его словам, у США сейчас «лучшая за все время экономика».

Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень его поддержки в опросах был бы на 25 пунктов выше, если бы не расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Об этом он написал в Twitter.

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«В то время как мои (наши) показатели в опросах хороши, с лучшей за все время экономикой, если бы не подстроенная российская «охота на ведьм» (Russian Witch Hunt. — ред.), они были бы на 25 пунктов выше!» — считает Трамп. Президент США также заявил, что Роберт Мюллер и «17 разгневанных демократов» используют расследование, чтобы навредить республиканцам на промежуточных выборах.

While my (our) poll numbers are good, with the Economy being the best ever, if it weren’t for the Rigged Russian Witch Hunt, they would be 25 points higher! Highly conflicted Bob Mueller & the 17 Angry Democrats are using this Phony issue to hurt us in the Midterms. No Collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 вересня 2018 р.

Согласно последнему опросу совместного проекта издания The Hill и исследовательской компании Harris X, действия Трампа в должности президента поддерживают 48% американцев, при этом 23% респондентов заявили о сильном одобрении, а 25% опрошенных отметили, что поддерживают Трампа отчасти. В то же время президент США вызвал неодобрение у 52% граждан (38% заявили о сильном несогласии, еще 14% не поддерживают Трампа лишь отчасти), передает РБК.

По данным RealClearPolitics на 14 сентября, в среднем по результатам опросов Трампа поддерживают 40,9% американцев, в то время как число несогласных с президентом США с конца августа увеличилось на 12,5%, до 53,4% граждан. В своей статистике RealClearPolitics учитывает опросы CNN, Reuters, Gallup, Emerson, Rasmussen Reports, а также Economist и Quinnipiac.