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Трамп назвал причину снижения рейтинга его популярности на 25 пунктов

16:27, 16 сентября 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень его поддержки в опросах был бы на 25 пунктов выше, если бы не расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Об этом он написал в Twitter.

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«В то время как мои (наши) показатели в опросах хороши, с лучшей за все время экономикой, если бы не подстроенная российская «охота на ведьм» (Russian Witch Hunt. — ред.), они были бы на 25 пунктов выше!» — считает Трамп. Президент США также заявил, что Роберт Мюллер и «17 разгневанных демократов» используют расследование, чтобы навредить республиканцам на промежуточных выборах.

Согласно последнему опросу совместного проекта издания The Hill и исследовательской компании Harris X, действия Трампа в должности президента поддерживают 48% американцев, при этом 23% респондентов заявили о сильном одобрении, а 25% опрошенных отметили, что поддерживают Трампа отчасти. В то же время президент США вызвал неодобрение у 52% граждан (38% заявили о сильном несогласии, еще 14% не поддерживают Трампа лишь отчасти), передает РБК.

По данным RealClearPolitics на 14 сентября, в среднем по результатам опросов Трампа поддерживают 40,9% американцев, в то время как число несогласных с президентом США с конца августа увеличилось на 12,5%, до 53,4% граждан. В своей статистике RealClearPolitics учитывает опросы CNN, Reuters, Gallup, Emerson, Rasmussen Reports, а также Economist и Quinnipiac.

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Теги: #президент США#Дональд Трамп#рейтинг Трампа