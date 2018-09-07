Трамп назвал виновных в том, что ему грозит импичмент

Американский президент раскритиковал собственных избирателей.

Президент Дональд Трамп во время встречи с избирателями в Монтане шутливо сказал, что если его уберут с должности, виновными в этом будут его избиратели.

Об этом пишет Business Insider, добавляя, что во время выступления американский президент перечислил некоторые цифры, которые должны были бы доказать успех его экономической политики.

«Если посмотреть на цифры в любой категории, они замечательны. Мы делаем хорошую работу», - сказал Трамп.

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Однако, в другой момент его речь сделала резкий поворот. Он заявил, что если Демократическая партия одержит победу на выборах через несколько недель и начнет в Конгрессе процесс его импичмента, это будет вина всех его сторонников.

«Мы будем переживать из-за этого, когда это произойдет, конечно. Но если нечто такое случится, это будет ваша вина. Потому что вы не пошли голосовать. Это единственная возможность, чтобы такое произошло», - сказал Трамп об угрозе импичмента.

Между тем, демократы в последнее время избегают разговоров об импичменте президента США перед напряженными выборами, настаивая, что этот вопрос сейчас не на повестке дня. Зато многие из них настаивают на том, чтобы расследование специального представителя Департамента юстиции Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы продолжилось беспрепятственно.