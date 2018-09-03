Асад должен уйти: росСМИ раскрыли суть секретной директивы ООН по Сирии

В ООН не хотят предоставлять помощь участникам сирийского конфликта, которые могут быть причастны к преступлениям против человечества.

Организация объединенных наций будет готова содействовать восстановлению Сирии только после того, как в стране сменится власть. Помощь ООН не должна предоставляться сторонам, которые могут быть причастны к военным преступлениям.

Как сообщает «Коммерсант», об этом говорится в секретной внутренней директиве секретариата ООН, которая оказалась в распоряжении журналистов.

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Отмечается, что о существовании этого документа стало известно со слов главы МИД РФ Сергея Лаврова. Последний потребовал от ООН объяснить, почему такие вопросы становятся «предметом внутренних секретных директив» в обход Совбеза. В ООН существование данной директивы отрицали.

Двухстраничный документ под названием «Параметры и принципы содействия ООН в Сирии», как утверждается, был составлен в октябре 2017 года. По данным журналистов, автором документа является американский дипломат, бывший заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман. Он покинул свой пост этой весной.

Суть директивы, как отмечают журналисты, можно свести к трем пунктам:

- ООН не будет продвигать идею возвращения беженцев и временно перемещенных лиц, но будет поддерживать тех, кто возвращается;

– ООН будет готова содействовать реконструкции сирии только после того, как как будет осуществлен подлинный и всеобъемлющий политический переход власти;

– помощь ООН не должна предоставляться сторонам, которые могут быть причастны к военным преступлениям или преступлениям против человечества.

По словам Лаврова, директива была распространена по всей системе ООН. Это журналистам подтвердил и источник в Дамаске, близкий к одной из структур ООН.

По словам источника, есть три английских термина, связанные с русским словом «восстановление»: rehabilitation, recovery и reconstruction. Так,программа развития ООН в Сирии может заниматься первыми двумя вопросами, а реконструкция отходит к политической сфере, однако очень тяжело провести грань, где заканчивается один процесс и начинается другой.

Ранее СМИ сообщали о готовности США нанести сильный удар по Сирии в случае нового применения химоружия правительством Асада.