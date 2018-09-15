Трамп задумал сместить Мэттиса - NYT

Американский президент-республиканец обеспокоился, что Мэттис в глубине души может быть демократом.

Президент США Дональд Трамп разочаровался в нынешнем главе Пентагона Джеймсе Меттисе.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

Источник газеты отмечает, что на втором году своего президентства Трамп стал меньше встречаться с военными советниками, в том числе и с главой Пентагона, «поскольку почувствовал большую уверенность как верховный главнокомандующий».

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Кроме того, рассказали собеседники издания, американский президент-республиканец обеспокоился, что Мэттис в глубине души может быть демократом.

Появление в Белом доме в качестве советника Миры Рикардел, известной своими враждебными отношениями с Мэттисом, также указывает на возможную смену главы оборонного ведомства, резюмирует издание.