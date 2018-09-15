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Трамп задумал сместить Мэттиса - NYT

22:26, 15 сентября 2018
Мир
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Джеймс Меттис / REUTERS

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

Источник газеты отмечает, что на втором году своего президентства Трамп стал меньше встречаться с военными советниками, в том числе и с главой Пентагона, «поскольку почувствовал большую уверенность как верховный главнокомандующий».

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Кроме того, рассказали собеседники издания, американский президент-республиканец обеспокоился, что Мэттис в глубине души может быть демократом.

Появление в Белом доме в качестве советника Миры Рикардел, известной своими враждебными отношениями с Мэттисом, также указывает на возможную смену главы оборонного ведомства, резюмирует издание.

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Теги: #отставка#Дональд Трамп#Джеймс Меттис